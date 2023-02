Vente de Manchester United: Le Paris SG doit-il s'inquiéter ?

Vente de Manchester United

L'offre de rachat de Manchester United émise par un consortium qatari, si elle aboutissait, ne serait pas sans conséquences pour le club parisien, détenu par l'émirat depuis 2011, même si un désengagement paraît peu probable.





Depuis son acquisition par le richissime petit État gazier du Golfe par le biais du fonds Qatar Sports Investments (QSI), le PSG était la tête de pont du volet sportif du "soft power" qatari. Acheté 70 millions d'euros, le Paris Saint-Germain est devenu en près de douze ans une marque de renommée mondiale à défaut de briller en Ligue des champions, érigée d'emblée en objectif majeur, malgré des sommes colossales englouties sur le marché des transferts (plus de 1,5 milliard d'euros).





Mais le Qatar a visiblement décidé de viser encore plus haut avec Manchester United, club légendaire évoluant au sein du championnat le plus puissant de la planète, aux recettes commerciales et télévisuelles sans équivalent avec la Ligue 1. L'offre de rachat des Red Devils, estimée de 4 à 6 milliards d'euros selon plusieurs sources, émane du cheikh Jassim ben Hamad al-Thani, président de la Qatar Islamic Bank (QIB), propriété de QIA (Qatar Investments Authority), le fonds souverain de l'émirat.





"Quand vous avez une offre de quelqu'un qui est membre de la famille Al-Thani au sens large, c'est forcément une offre d'État. Cela veut dire que rien n'a été tenté sans l'aval de l'émir, Tamim ben Hamad al-Thani", explique à l'AFP Jean-Baptiste Guégan, enseignant et spécialiste de la géopolitique du sport.





Le risque existe donc pour Paris de ne plus être au centre des préoccupations du palais. Mais pour l'instant, un départ du Qatar n'est absolument pas à l'ordre du jour, à court ou moyen terme.





- Nouvelle stratégie ? -

En cas de rachat de Manchester United, "les projets du PSG ne changeraient en rien. Les deux clubs seraient totalement séparés sur le terrain et en dehors. QIA est totalement séparé de QSI", assure ainsi à l'AFP une source proche de QSI.





En décembre dernier, le président du PSG Nasser al-Khelaifi avait aussi coupé court à un éventuel désengagement en déclarant dans un entretien au Financial Times avoir "un projet à long terme" à Paris, tout en faisant part de sa volonté d'ouvrir 15% du capital.





"Le Qatar est capable de se maintenir dans ces deux clubs. Cela ne veut pas dire que le PSG c'est terminé. C'est surtout une démonstration de puissance de la part du Qatar de s'intéresser à un club comme Manchester United. Et garder les deux clubs, ce serait aussi la démonstration de cette puissance aux yeux du monde. C'est peu envisageable qu'ils se désengagent de Paris parce que ce serait vu comme un échec", selon Raphaël Le Magoariec, spécialiste du Golfe et du sport à l'université de Tours, interrogé par l'AFP.





Les blocages institutionnels en France, à l'image du contentieux avec la mairie de Paris à propos de la vente du Parc des Princes, ont certes échaudé le Qatar, "qui investit beaucoup et se dit que sa générosité n’est pas respectée", selon le chercheur.





- Surveillé par le fair-play financier -

Mais la renommée inégalable de Paris, les liens entre la France et le Qatar, qui possède de nombreuses participations dans des multinationales françaises, ne sont pas de nature à détourner aussi facilement les capitaux de l'émirat d'un club comme le PSG.





"Paris est une sorte de socle aux yeux du monde et offre au Qatar un rayonnement mondial", précise Raphaël Le Magoariec.





Il est en revanche possible que l'on assiste à une modification de la stratégie sportive du PSG, surveillé de près par le fair-play financier (FPF) de l'UEFA et en proie à des pertes considérables en 2021-2022 (370 millions d'euros) avec une masse salariale grevée par les trois superstars Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar.