Victime de cris racistes en Italie, Samuel Umtiti fond en larmes

Fidèles à leurs mauvaises habitudes, les supporters de la Lazio Rome se sont manifestés de la pire des manières. Cette fois-ci, c’est Samuel Umtiti qui en a fait les frais. Le défenseur central de Lecce, prêté depuis le début de la saison par Barcelone, a connu la victoire (2-1) avec son nouveau club mais a dû subir des chants racistes, comme son coéquipier Lameck Banda. L’ancien Lyonnais en a pleuré.



Mené après un but rapide de Ciro Immobile, Lecce est revenu au score par l’intermédiaire du Brésilien Strefezza (57e), avant de passer devant grâce à Colombo (71e). C’est alors que la tribune de la Lazio a entonné des chants racistes envers Umtiti et Banda, International zambien. A la fin de la partie, le buteur contre la Belgique en demi-finale du Mondial 2018 a fondu en larmes dans les bras de son président, tandis que ses supporters scandaient son nom.

« Que du football, du plaisir, de la joie, le reste ne compte pas »



Après le match, son club s’est fendu d’un tweet avec ce message : « Les chants racistes ont été submergés par ceux d’encouragement ! Tous le peuple jaune et rouge a commencé à crier un seul nom : Umtiti ». Le joueur est également sorti du silence sur les réseaux sociaux. Il a publié un premier message se réjouissant du succès de son équipe. « Grande victoire », a écrit l’ancien Lyonnais. Il a aussi diffusé un autre message dans une story. « Que du football, du plaisir, de la joie, le reste ne compte pas », a-t-il ajouté la main sur le cœur.



Le compte Twitter officiel de l’équipe de France a notamment apporté son soutien au champion du monde 2018 et à son partenaire. « Tout notre soutien à Samuel Umtiti et son coéquipier Lameck Banda, victimes d’insupportables chants racistes lors de leur dernier match avec Lecce face à la Lazio Rome, écrit le compte des Bleus. On est avec toi Sam. »