Vladimir Petkovic (Bordeaux) : « Une certaine peur »

Avant le déplacement de Bordeaux à Saint-Étienne, samedi (21 heures), l'entraîneur girondin Vladimir Petkovic a confié ce jeudi avoir ressenti une forme de peur de gagner au sein de son équipe, qu'il l'a empêchée de jouer libérée. Il espère que cela va changer.



Encore battus dimanche par Lens (2-3), malgré une belle réaction en seconde période, les Girondins ont glissé à la dernière place de Ligue 1 avant leur déplacement à Saint-Étienne, samedi (21 heures). Un mauvais départ qui s'explique par une intersaison agitée avec des changements de propriétaire et d'entraîneur, ajoutés à un recrutement tardif. Pour Vladimir Petkovic, c'est aussi le fruit de « beaucoup d'erreurs individuelles ». « Il faut plus de rigueur, de responsabilité et certainement plus d'entraide pour éviter des erreurs des uns et des autres », a estimé l'entraîneur bordelais, ce jeudi en conférence de presse.



Le technicien souhaite également voir ses joueurs progresser mentalement. « Parfois, je peux déceler une certaine peur, un certain scepticisme, a-t-il confié. Il faut éviter ce genre de sensation et se sentir plus libre, comme en seconde période lors du dernier match. On ne fait pas assez pour gagner, on entre sur le terrain sans la volonté de faire plus pour prendre les trois points. »



Cette peur de gagner, Yacine Adli ne l'a pas ressentie. « Mais je comprends ce qu'il veut dire quand on voit nos entames de match, a expliqué le milieu bordelais. On est un peu hésitants, fébriles. On attend que nos adversaires marquent un but voire deux pour réagir. On se dit peut-être à un moment qu'on a peur de mal faire, il faut vite changer ça. »



« Le groupe est très confiant et adopte la bonne attitude chaque jour à l'entraînement. »



Yacine Adli, milieu de Bordeaux



Pour autant, malgré les résultats décevants, les Girondins ont avancé ces dernières semaines, selon eux. « Tout le monde est conscient de la situation, de ce qu'il s'est passé cet été. Ça n'a pas été facile pour tout le monde mais on a digéré cette période, on peut regarder vers l'avant sereinement, a assuré Adli. Le groupe est très confiant et adopte la bonne attitude chaque jour à l'entraînement pour faire en sorte d'aller vers de meilleurs résultats. »



Un discours positif et optimisme partagé par Petkovic : « Nous avons commencé à voir les contours d'une vraie équipe. Après il faut de la positivité pour pouvoir lier le groupe, pour en être le ciment. Il faut plus de communication, mieux connaître ses coéquipiers pour savoir ce que pense la personne à côté de vous. C'est une partie de notre travail de passer du temps ensemble. Les résultats vont améliorer tout ce travail. Si je ne suis pas confiant, ça veut dire que je ne suis pas à ma place. »