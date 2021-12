[Vidéo] Voici la bagarre de Papa Sow blessé par le Tam-Tam jeté par un batteur de Siteu

La 2sTV a diffusé les images de la bagarre entre Papa Sow et le clan des batteurs de Siteu.



Et on y voit clairement un des batteurs jeter un Tam-Tam sur la tête de Papa Sow, cause de sa blessure. Reste à voir la suite qui sera donnée par le CNG et les différents acteurs.