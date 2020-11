VSD des Lions : Boulaye Dia confirme, Gomis et Rennes sombrent, Gana Gueye blessé....

Angleterre



Sadio Mané a provoqué le pénalty lors du match nul (1-1) entre City et Liverpool. Crystal Palace a facilement disposé de Leeds(4-1). Kouyaté et les siens montent à la 8e place du classement. Edouard Mendy et Chelsea continuent leur marche en avant. Ils ont dominé (4-1) Cheffield et sont 5e à 3 points du leader Leicester.





Espagne





Eibar de Pape Kouli Diop a partagé les points avec Huesca (1-1). Le Sénégalais est rentré en jeu à la 74e. Au classement Eibar redescend à la 16e place.





Italie





Naples a battu Bologne (0-1). Les coéquipiers de Koulibaly reviennent à trois points du leader,Milan AC.





France





Metz a arraché le nul devant Dijon de Pape Cheikh Diop (1-1). Pape Ndiaga Yade a égalisé pour les messins sur une passe de Mamadou Lamine Gueye. Gana Gueye et le PSG ont dominé (3-0) Rennes d'Alfred Gomis. Le milieux sénégalais est sorti sur blessure. Sur le banc toute la rencontre, Sabaly a assisté à la déroute des Bordelais (2-0) contre Montpellier. Nîmes a sombré (1-5) contre Angers de Sada Thioub. Le seul but nimois est l'oeuvre de Moussa Koné, entré en jeu en fin de match. Boulaye Dia confirme sa bonne début de saison. Le Sénégalais s'est offert un doublé lors du match nul prolifique entre Lens et Reims (4-4). Avec 8 buts, il occupe seul le classement des buteurs devant Mbappé (7).









Turquie





L'entrée en jeu à la 64e minute de Papiss Cissé n'a pas pu éviter la défaite de Fenerbahçe devant Konyaspor.





Mame Birame Diouf a retrouvé le chemin des filets en inscrivant l'unique but de la rencontre entre son club Hatayspor et Kayserispor. Karagumruk de Pape Alioune Ndiaye et Alassane Ndao a concédé le nul (2-2) face à Ankaragucu de Dioussé.





Pape Alioune Ndiaye a offert une passe décisive sur le deuxième but. Basaksehir de Demba Ba s'est imposé (2-1) devant Genclerbirligi. Le champion en titre remonte à la 4e place.