VSD des Lions : Boulaye Dia dans les anales, Mendy déjà convaincant, Papis Cissé ressurgit...

Les footballeurs sénégalais d'Europe continuent de faire parler d'eux. Si Mendy a mis tout le monde d'accord, Sadio et Boulaye Dia ont encore été décisifs ce weekend.





Angleterre





Sadio Mané continue d’être décisif. Le Sénégalais a délivré une passe décisive à Diogo Jota sur le deuxième but victorieux de Liverpool face à Sheffield (2-1). Auparavant, il a été impliqué sur l'égalisation de Firmino Liverpool et revient à hauteur du voisin Everton en tête du classement.





Crystal Palace et Kouyaté ont surpris (0-1) Fulham. Palace occupe la 7e place. Kouyaté a disputé l'intégralité de la rencontre. Edouard Mendy a mis tout le monde d'accord en réalisant une performance solide lors du choc Man U-Chelsea (0-0). C'est son troisième cleen sheet en quatre rencontres.





Espagne





De retour de suspension, Pape Kouli Diop a séduit en délivrant une passe décisive lors de la victoire (0-1) d’Eibar à Séville. Au classement Eibar se donne de l'air et remonte à la 11e place.





Italie





Naples a évité le piège face à Benevento. Après avoir concédé l'ouverture du score des locaux, les coéquipiers de Koulibaly ont renversé la tendance en s'imposant(1-2). Sampdoria Diao Baldé Keïta a triomphé (3-1) devant Atlanta. L’ex monégasque est rentré à la 66e minute de jeu.





France





Strasbourg a dominé (3-0) Brest, ce dimanche. Habib Diallo a ouvert le score à la 27e minute pour les Alsaciens. C'est son deuxième but en deux matches sous ses nouvelles couleurs. Sans Gana Gueye, PSG a écrasé (4-0) Dijon de Pape Cheikh Diop. Le néo sénégalais est rentré après la pause. Bordeaux de Sabaly a dominé (2-0) Nîmes. Le latéral sénégalais a été convaincant. Du coté nîmois, Sidy Sarr était absent pour cause de blessure. Moussa Koné est rentrée en fin de match.





Auteur de trois buts en 60 minutes sur la pelouse de Montpellier, Boulaye Dia a largement contribué au premier succès des Rémois cette saison (4-0). Le néo sénégalais devient le premier rémois à inscrire un triplé en Ligue 1 depuis 1979. Il est le meilleur buteur de la Ligue 1 à égalité avec Mbappé et Ibrahima Niane (6 buts).





Turquie





Fenerbahçe a battu (3-1) Trabzonspor grâce à un but et une passe décisive de Papiss Cissé. Au classement fenerbahçe revient à deux points du leader Alanyaspor, vainqueur (2-0) de Karagumruk de Pape Alioune Ndiaye et Alassane Ndao. Babacar Khouma a inscrit le second but d’ Antalyaspor.