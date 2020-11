VSD des Lions : Mbaye Diagne voit triple, Mendy survole la Premier League

Les footballeurs sénégalais ont fait des prouesses ce weekend. Si Mendy continue sur sa lancée, Sadio et Boulaye Dia sont restés muets. Mbaye Diagne s'est signalé avec un coup du chapeau.







Angleterre

Sadio Mané et les Reds ont été freinés samedi par Brighton. Le Sénégalais est entré en seconde période en remplaçant un Salah agacé. Les Reds manquent l'occasion de prendre seuls la tête puisque le leader, Tottenham, a buté sur Chelsea de Mendy (0-0). Un cinquième clean sheet en 6 rencontres de Premier League pour le gardien sénégalais. Cette performance le place devant n'importe quel autre gardien du championnat. Chelsea (3e) reste à deux points de Liverpool et de Tottenham.





Espagne





Pape Kouli Diop et Eibar se déplaceront ce lundi au Betis Séville.





Italie





Naples de Koulibaly a écrasé (4-0) la Roma. Les napolitains sont 5e de la Série A.





France





Strasbourg a tenu en échec Rennes de Mbaye Niang et Edouard Mendy (1-1).Sans Gana, le PSG a concédé le nul face à Bordeaux de Sabaly (2-2). Le meilleur buteur de la Ligue 1, Boulaye Dia, est resté muet ce week-end. Son club a sombré (3-0) à Lyon.





Turquie





Mbaye Diagne s'est illustré par un triplé lors de la victoire (4-0) de Galatasaray contre Rizespor. Il compte 4 buts cette saison. Mieux que n'importe quel sénégalais de la Süper Lig. Fenerbahçe a sombré à domicile (3-4) face au Besiktas malgré un but de Papis Demba Cissé. Au classement Fenerbahçe est à trois points du leader Alanyaspor, vainqueur (1-0) de Konyaspor sur un but de Babacar Khouma. Hier, samedi, Demba Ba et Basaksehir ont raté le coche en concédant le nul (3-3) après avoir mené par 3 buts à 0. Le sénégalais a marqué le troisième but de son équipe.