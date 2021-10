Week-end des Lions : Sadio Mané puissance 100, Édouard Mendy infranchissable, Koulibaly solide leader...

Liverpool a enchaîné contre Watford en s'imposant largement avec un but record pour Sadio Mané. Victoire aussi de Chelsea grâce à une performance de haute volée d'Édouard Mendy. En Ligue 1, belles performances d'Alfred Gomis et de Habib Diallo.



Angleterre



Pour le compte de la 8e journée de Premier League, Liverpool de Sadio Mané se déplaçait du côté de Watford d'Ismaila Sarr. Emmené par un bon Sadio Mané, Liverpool va ouvrir le score à la 8e minute par l'entremise du Sénégalais. Une réalisation qui permet au numéro 10 Sénégalais d'inscrire son 100e but en Premier League, devenant ainsi le 3e meilleur buteur Africain de l'histoire du championnat derrière Didier Drogba (104 buts) et Mohamed Salah (104 buts). Au final, les hommes de Jürgen Klopp vont s'imposer sur le score de 5 buts à 0 avec un triplé de Roberto Firmino et une réalisation de Mohamed Salah.



Cette victoire de Liverpool mettait la pression sur les Blues de Chelsea qui se déplaçaient sur la pelouse de Brentford. Les coéquipiers d'Édouard Mendy vont longtemps buter sur leur adversaire du soir. C'est finalement à la 45e minute que le latéral gauche Anglais, Ben Chilwell va ouvrir le score d'une frappe surpuissante. 1-0 : c'est le score final du match. Un résultat obtenu grâce à la belle prestation du portier sénégalais de Chelsea qui a détourné tous les assauts de ses adversaires. Édouard Mendy a réussi 6 arrêts lors de ce match. Une prestation qui lui a valu des éloges de la planète football et a relancé le débat sur son absence des 30 joueurs pour le Ballon d'or.



Grâce à cette victoire, Chelsea récupère sa première place avec 19 points, avec un point de plus que Liverpool. Watford d'Ismaila Sarr est 16e avec 7 points, même nombre de points pour le Crystal Palace de Cheikhou Kouyaté, qui se déplacera ce lundi sur la pelouse d'Arsenal.



France



En France, on jouait la 10e journée de Ligue 1. Le Racing Club de Strasbourg recevait l'As Saint-Étienne. Les Strasbourgeois se sont largement imposés (5-1). Entré à la 82e minute, Habib Diallo a inscrit le 5e but de son équipe trois minutes après son entrée en jeu. C’est la quatrième réalisation de la saison de l'ancien Messin.

Entré à la 75e minute, Cheikh Bamba Dieng n'a pas trouvé le chemin des filets pour la victoire de l'Olympique de Marseille sur le FC Lorient (4-1).