XV de France : Charles Ollivon en passe de battre un record en bleu

Le troisième-ligne du RCT Toulon a inscrit 3 essais lors du Tournoi des six nations. Ce qui porte son total, sous le maillot bleu, à 12 essais en 33 sélections. Anecdotique ? Pas du tout puisque Charles Ollivon pourrait prochainement devenir l'avant le plus prolifique de l'histoire du XV de France. Un classement dont les deux premières places sont occupées par Olivier Magne (14 essais, mais en 89 sélections) et Imanol Harinordoquy (13 en 82). Alors qu'il s'apprête à fêter ses 30 ans, le Basque peut espérer jouer encore quelques années avec le maillot bleu et détrôner ces deux légendes tricolores.