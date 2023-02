Yankhoba Diatara rend visite à Sadio Mané : "Son absence à la coupe du monde a été un traumatisme pour l'ensemble du peuple sénégalais"

Le ministre des Sports Yankhoba Diatara était à a Munich pour rendre visite à l'international sénégalais Sadio Mané afin de lui transmettre les messages d'encouragement du peuple sénégalais.







"Comme vous le savez tous, il a été victime d'une blessure qui l'avait un peu éloigné des terrains de football. Son absence à la coupe du monde a été un traumatisme pour l'ensemble du peuple sénégalais mais également pour les sportifs du monde entier. Le chef de l’Etat n'a cessé de formuler des prières et être en communion avec les sénégalais pour qu'il retrouve la plénitude de ses capacités", a soutenu le ministre.





Il ajoute : "aujourd'hui Dieu merci, nous retrouvons Sadio en pleine forme prêt à reprendre la compétition. Nous lui renouvelons toute l'estime et l'affection du chef de l'Etat et du peuple sénégalais. Sadio Mané est une référence, un symbole pour la jeunesse sénégalaise et africaine. C'est avec beaucoup de fierté et de joie que nous le retrouvons aujourd'hui ici à Munich dans son club".





Yankhoba Diatara a affirmé à Sadio Mané que tout le peuple sénégalais l'attend comme d'habitude avec beaucoup de plaisir et d'impatience.





"Nous souhaitons naturellement qu'il retouve la compétition ici en Allemagne mais aussi en équipe nationale. Nous avons bon espoir que bientôt il sera des nôtres à Dakar pour retrouver ses camarades et continuer à défendre les couleurs du Sénégal. On est plus que rassuré. On est même ému de retrouver Sadio en pleine forme'', a soutenu le ministre des sports.