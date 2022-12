Yassine Bounou, le gardien marocain pourrait filer au Real Madrid après la Coupe du monde

Yassine Bounou, Gardien de but Marocain

La Coupe du monde 2022 prendra fin le 18 décembre prochain au Qatar. L’Afrique espère bien jouer la finale de la compétition qui aura lieu à cette date, mais avant, il faudra que le Maroc passe l’obstacle Equipe de France. Les surprenants Lions de l’Atlas réalisent en ce moment un exploit retentissant en devenant la première nation africaine à se qualifier à une demi-finale de coupe du Monde.





La sélection marocaine doit beaucoup son parcours impressionnant à un homme : Yassine Bounou, le gardien de but. Le joueur de Séville a été impérial sur ses 7 mètres 32. Il n’a encaissé qu’un seul but depuis le début de la compétition et c’était un contre son camp, de Nayef Aguerd.





Pour être la doublure de Thibaut Courtois





Les prestations du gardien du FC Séville ne laissent pas de marbre le Real Madrid, le célèbre club espagnol. Selon Defensa Central, le journal spécialisé dans l’actualité du Real Madrid, la maison blanche suit de très près Yassine Bounou et envisagerait de le recruter. Seulement, il ne sera pas titulaire puisque le Belge Thibaut Courtois reste indéboulonnable dans les buts du Real Madrid. Bounou devrait donc accepter d’être la doublure du dernier vainqueur de la Ligue des Champions.





Pour 30 millions d’euros





Le FC Séville a déjà fait monter les enchères pour son joueur. Le club qui veut le recruter va devoir débourser 30 millions d’euros. Une somme qui ne devrait pas inquiéter les champions d’Europe, quand on connait leur puissance financière. Seulement, Yassine Bounou, acceptera-t-il d’être le gardien numéro 2 au Real Madrid, lui qui reste l’un des meilleurs gardiens de la Liga ? Rappelons que le Marocain a remporté lors de la saison 2021-2022, le trophée Zamora qui récompense le meilleur gardien du championnat espagnol. Bounou est arrivé au FC Séville il y a trois saisons en provenance de Gérone pour 4 millions d’euros seulement.