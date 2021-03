Yékini : «Plein de gens ne font rien au CNG»

Le lutteur Yakha Diop Yékini brocarde Ibrahima Sène dit Bira Sène et son staff, la nouvelle équipe dirigeante du Comité national de gestion (CNG) de la lutte. L’ex-Roi des arènes dénonce le nombre pléthorique de la nouvelle équipe du CNG."Je ne comprends pas tout ce nombre de personnes qu’il y a dans l’actuel CNG de lutte. Certains d’entre elles n’y font rien. Prenez 20 personnes qui vont travailler et c’est tout", martèle-t-il dans Sunu Lamb.Il rembobine : "Peut-être on aura un jour un ministre qui comprendra la lutte à travers le CNG. Il y a beaucoup de manquements. Et, si rien n'est fait, la situation sera beaucoup plus compliquée".