Z. Zidane : "Bale a préféré ne pas jouer"

Présent en conférence de presse ce jeudi, à la veille du match décisif contre Manchester City (défaite 1-2 à l'aller) en 8e de finale retour de la Ligue des Champions, l’entraîneur du Real Madrid Zinedine Zidane a justifié l’absence de Gareth Bale (31 ans, 3 apparitions en LdC pour la saison 2019-2020), non retenu dans le groupe merengue (voir ici).





"Beaucoup de choses ont été dites, nous avons une bonne relation personnelle (avec Bale, ndlr). Il a préféré ne pas jouer. Le reste, c’est entre lui et moi. (…) Il n’est pas venu pour des raisons personnelles. C’est une conversation entre lui et moi et je ne vais rien révéler", a annoncé le technicien tricolore. Autant dire que la cote de Bale n’est pas près de remonter chez les supporters de la Maison Blanche...