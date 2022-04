Zappé de la tanière: Mbaye Niang raconte ‘’son différend'' avec Aliou Cissé

Mbaye Niang raconte son différend

Depuis son refus de faire constater une blessure qui l’avait empêché de participer à la rencontre amicale contre le Brésil, Mbaye Niang et le sélectionneur des Lions ne sont plus en bon terme. D’ailleurs, c’est à la suite de ces événements que l’attaquant des Girondins de Bordeaux n’est plus convoqué en équipe nationale.





Une affaire qui avait suscité beaucoup de commentaires. Titulaire lors du mondial 2018 et de la Can 2019, Niang a, par la suite, été relégué au second plan avant d’être mis au placard par Cissé. Dans une entretien accordé Record repris par de nombreux médias, l’attaquant des Lions revient sur cet épisode.





‘’Quand il est venu me rendre visite à Rennes… moi j’entends beaucoup de choses, mais il ne s’est rien passé de particulier. Après, il y a eu l’épisode où j’étais blessé et que certainement je n’ai pas fait constater. Mon club avait refusé, à l’époque, que j’aille faire constater ma blessure en sélection. Mais sinon, avec le coach, il ne s’est rien passé de particulier. Juste après, j’étais parti en Arabie Saoudite, donc le coach ne m’a pas sélectionné ensuite’’, explique Niang.





Selon l’ancien pensionnaire du Milan Ac il y a beaucoup de « on dit », ‘’mais le plus important, c’est que c’est Aliou mon sélectionneur et s’il faut régler quelque chose, c’est avec lui, au moment venu on parlera.’’