Zidane: “Eden Hazard doit être à 100% pour jouer”

Hazard doit être à 100%

Sil était monté dans le dernier quart d’heure, vendredi, contre Alavès, Eden Hazard est resté sur le banc du Real Madrid à Grenade, lundi soir.





Et Zinedine Zidane a, forcément, été questionné sur cette absence en conférence de presse. “C’est une situation compliquée”, répond l’entraîneur du Real Madrid. “Eden Hazard doit être très très bien pour pouvoir jouer. Il va mieux, et j’espère qu’il sera à 100% jeudi et qu’il pourra jouer les deux derniers matchs parce qu’il veut aider l’équipe.”