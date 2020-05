Zlatan Ibrahimovic attendu lundi en Italie

Zlatan Ibrahimovic devrait effectuer son retour en Italie en début de semaine prochaine. Il sera ensuite mis en quarantaine pendant 2 semaines.



L'AC Milan s'apprête à récupérer Zlatan Ibrahimovic. Le géant suédois, qui a passé ces dernières semaines dans son pays suite l'arrêt imposé au championnat italien à cause du coronavirus, sera de retour en Italie lundi.





Selon l'agence ANSA, l'ancien attaquant du PSG a déjà réservé le vol de Stockholm à Milan après des discussions ces dernières heures avec ses dirigeants rossonerri. Une fois en Italie, Ibrahimovic devra alors se conformer à une période d'isolement obligatoire de quatorze jours, avant de pouvoir reprendre l'entraînement à Milanello.







De retour à l'activité, l'attaquant de l'AC Milan sera en tout cas, selon toute vraisemblance, parmi les joueurs les plus en forme parmi ceux qu'aura Stefano Pioli sous ses ordres. Et pour cause, au cours des dernières semaines, Ibra s'est entraîné régulièrement avec Hammarby, l'équipe suédoise dont il est copropriétaire. Il n'y a donc aucune inquiétude à se faire quant à son état physique