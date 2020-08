Zoss : "Pourquoi j'ai arrêté la lutte"

Le chef de file de l'écurie Door Doorat a mis fin à sa carrière de lutteur. Sur les raisons de sa décision, Zoss confie, dans un entretien avec L'Observateur, qu’il était trop fatigué à cause du mystique.







"Il semble que dans la lutte avec frappe, pour accéder au plus haut niveau, il faut être vraiment intraitable sur ce plan. Quand je vais voir un marabout et qu’il me dit de faire tel sacrifice pour gagner ce combat, parfois j’ai peur. Je ne suis pas capable de faire du mal à un humain", a-t-il révélé.