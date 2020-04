Coronavirus : la Ligue 1 et la Ligue 2 annulées à cause des joueurs

Les joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2, très inquiets pour leur santé à cause de la situation actuelle,, sont de plus en plus réticents à l’idée de rejouer des matchs tous les trois jours.











Avec l'épidémie du coronavirus, plusieurs instances de football ont pris la décision de clôturer la saison 2019-2020. C’est le cas notamment de la Fédération Française de Football, qui a annulé toutes les compétitions au niveau amateur de cette année. De son côté, la Ligue de Football Professionnel (LFP) ainsi que les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 envisagent de reprendre les championnats. Les divers scénarios proposés, sont de plus en plus remise en cause par les joueurs, qui craignent un risque de propagation du virus en cas de reprise prématuré des matchs.





Ce Lundi la Fifpro, (Fédération internationale des associations de footballeurs professionnels) a révélé que plus d’un footballeur sur dix souffrait de dépression à cause de l’arrêt des matchs. Toutefois, l’UNFP a tenu à préciser que ce n’était pas une raison pour précipiter la reprise des championnats. Le coprésident de l'UNFP, Sylvain Kastendeuch, a déclaré ne pas vouloir reprendre la saison tant que les conditions sanitaires ne le permettrait pas. « L’urgence économique ne doit pas prendre le pas sur l’impératif de santé publique » a-t-il déclaré.