Face aux parlementaires, la Sonatel joue la carte de la transparence

Le Groupe Sonatel organise un séminaire d’information et de partage avec les députés, à Saly. Une rencontre de partage destinée, selon Sékou Dramé, son directeur général, à montrer aux parlementaires la face cachée de la Sonatel.





En effet, dans le cadre de l’exercice de sa mission, il y a une partie prenante très importante qu’est "le client, le citoyen", indique M. Dramé. "Les élus reçoivent beaucoup de doléances de la part des populations et ils pourront nous les relayer, mais aussi, dans le cadre des recommandations qu’ils pourront nous formuler, nous aider à délivrer cette mission, à rendre nos services accessibles au plus grand nombre et avec des prix abordables", explique M. Dramé.





Le Sénégal a les tarifs les plus bas d’Afrique de l’Ouest





La vice-présidente de l’Assemblée nationale, Aïssatou Sow Diawara, a interpellé le groupe sur des points non moins importants. Notamment sur la qualité du service qui est quelquefois défectueux dans certaines zones du pays, et surtout sur les tarifs de certaines offres jugés élevés que propose la Sonatel.





Le directeur général du groupe de la Sonatel a fait savoir que le Sénégal a les tarifs les plus bas de l'Afrique de l’Ouest.





"Les clients nous réclament toujours des baisses tarifaires, mais il est bon de rappeler qu’au Sénégal, nous avons les tarifs les plus bas d’Afrique de l’Ouest. C’est d’abord parce que depuis toujours, nous avons eu à investir pour améliorer la qualité de nos services et à apporter le service au plus grand nombre. Mais surtout, parce qu’aussi l’État a mis en place un cadre de régulation qui favorise une concurrence dynamique qui permet d’avoir cette bonne dynamique. Notre mission, c’est d’être une source d’équilibre entre des tarifs abordables et une qualité de services conformes aux attentes de nos clients. Et nous cherchons à rester dans cet équilibre avec des tarifs qui baissent régulièrement, mais surtout assurer la qualité de service qui est la demande première de nos clients", a révélé M. Dramé.





74 % des bénéfices de la Sonatel restent au Sénégal





Dans un autre registre, le directeur du groupe a assuré que sur 100 F CFA de revenus que génère le groupe au Sénégal, 74 % sont redistribués dans l’économie sénégalaise.





"C’est aussi une caractéristique de Sonatel ; c’est lié d’abord notre ancrage local, au fait que nous sommes un opérateur dans lequel l’État possède 27 % des actions. C’est aussi lié à notre modèle d’opérations où nous nous attelons à travailler avec des entreprises locales, des partenaires distributeurs pour pouvoir délivrer nos produits et services", dit M. Dramé.





Couverture réseau





La couverture du réseau a été aussi soulevée, au cours des débats. Sékou Dramé a soutenu que leur ambition est d’apporter la couverture à tous les Sénégalais. "Chaque année, nous consacrons une part importante de nos investissements à étendre les couvertures des réseaux. En 2019, nous avons investi au Sénégal 108 milliards et une bonne partie de cet investissement l’a été dans l’extension du réseau. Aujourd’hui, la demande principale des clients n’est pas d’appeler, mais de pouvoir utiliser Internet. Et c’est sur ça que nous sommes en train de faire des efforts. Nous avons aujourd’hui près de 99 % de la population sénégalaise qui est couverte par le service de téléphonie. Mais quand on regarde les services haut débit 4G, la couverture de la population est à un peu plus de 50 %. Et notre ambition est que dès la fin de cette année, de pouvoir arriver à 100 % de nos sites où l’on aura la 4G avec le très haut débit mobile", explique-t-il.