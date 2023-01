Internet : Comment savoir que votre voisin squatte votre Wi-Fi

Si aujourd’hui communiquer d'un bout à l'autre du monde est devenu possible, c'est en grande partie grâce au réseau informatique mondial Internet. Ce canal est devenu presque indispensable. Cherchant tous à être connectés au monde, certains vont même jusqu'à se connecter "illégalement" au Wi-Fi de leurs voisins.







Souvent, en tentant de vous connecter à votre propre Wi-Fi, vous avez la sensation que quelqu’un squatte votre Wi-Fi sans votre accord, votre connexion internet est plus lente que d’habitude. La raison, plusieurs personnes se connectent en même temps au réseau.





Le fait de se connecter à travers le réseau Wi-Fi de ses voisins est malhonnête, mais cette pratique n'est pas si rare au Sénégal. Un ou des voisins, n'ayant pas les moyens ou souhaitant économiser le coût d’un abonnement, peuvent ainsi décider de se connecter sur votre Wi-Fi. La tâche se révèle plus ou moins facile selon le mot de passe choisi pour protéger votre réseau, mais pas impossible. Cette pratique est d’ailleurs plus courante qu’on le pense.





Une technique pour vérifier qu’il n’y a pas d’intrus





Alors, pour vérifier si quelqu'un d'autre que les membres de la famille accède à votre connexion dans votre dos, il existe une méthode très efficace. Commencez par vous connecter sur l’espace de votre box : se diriger dans les "Paramètres" du téléphone puis se rendre dans la rubrique "Connexions". Ensuite, sélectionner et valider la fonctionnalité "Point d'accès mobile et modem" avant d'activer le "Point d'accès mobile". Tous les différents périphériques et appareils connectés apparaîtront dès que vous aurez "configuré" le partage de connexion. Sur la section "Périphériques et réseaux" vous retrouverez la liste de tous les appareils connectés à votre réseau Wi-Fi, les adresses IP et même la durée de connectivité des intrus.





Il existe également des applications à télécharger pour la même mission.





Changer son mot de passe







En cas de doute, vous n’aurez qu’à modifier votre mot de passe en privilégiant cette fois-ci une clé d’accès plus complexe et donc mieux sécurisée. Pour encore mieux protéger votre connexion, vous pouvez aussi masquer votre Wi-Fi, afin que son signal ne soit plus perceptible.





Masquer son signal Wi-Fi





Attention : dans ce cas, à bien prendre note de toutes les informations nécessaires pour pouvoir à nouveau vous y connecter. S’il est si important de protéger votre connexion internet, c’est parce que certaines personnes mal intentionnées peuvent aussi s’en servir pour vous hacker, récupérer des données personnelles et confidentielles. C’est illégal !





La loi sanctionne-t-elle la connexion illégale au Wi-Fi ?