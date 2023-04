Le mythe de l’entrepreneur vingtenaire à succès est un mensonge

Le mythe du jeune startuppeur qui a quitté la fac pour lancer sa startup et connu un succès fulgurant (coucou Mark Zuckerberg !) ne correspond pas à la majorité des entrepreneurs américains. C’est ce que révèle une étude réalisée par deux chercheurs de la Sloan School of Management du prestigieux MIT. Pierre Azoulay et Daniel Kim ont croisé plusieurs jeux de données issues du Bureau américain des statistiques et des autorités fiscales pour étudier le lien entre âge et réussite chez les entrepreneurs aux Etats-Unis.





Pour cela, ils ont d’abord regardé quel âge avaient les entrepreneurs lorsqu’ils ont fondé une société qui a ensuite créé de l’emploi. Entre 2007 et 2014, ils étaient 2,7 millions à avoir franchi le pas de l’entrepreneuriat et avoir ensuite embauché au moins une personne... avec un âge moyen* de 42 ans ! Bien loin donc, de l’image du startuppeur vingtenaire qui plaque tout pour aller lancer sa boite dans la Silicon Valley.





Les avantages de l’âge





Plus intéressant encore, ils ont observé que les fondateurs des entreprises avec les plus fortes croissances avaient en moyenne 45 ans au moment de la création de leur société. “Si deux personnes, l’une très jeune et l’autre dans la force de l’âge, vous présentent exactement la même idée de business, et que vous n’avez aucun autre élément pour parier sur leur succès, vous devriez miser sur la personne la plus âgée”, illustre Pierre Azoulay dans l’étude.





Selon les deux chercheurs, les entrepreneurs ont même 125% plus de chances de connaître le succès s’ils ont préalablement été salariés dans le secteur dans lequel ils créent ensuite leur entreprise.





Rien de surprenant pour Daniel Kim, qui explique que “l’âge apporte de nombreux avantages”, en matière de capital humain, de ressources financières mais aussi de relations professionnelles et personnelles. Autant d’éléments qui aident à lancer son entreprise dans de bonnes conditions et à la faire croître.





De quoi décourager les jeunes entrepreneurs en herbe ? “Si vous avez 22 ans et qu’il y a une certaine pression sociale qui vous encourage à vous lancer dès maintenant, réfléchissez-y à deux fois, car vous avez peut-être une super idée maintenant, mais pas forcément encore les bonnes compétences ou expériences pour la développer correctement”, conclut Daniel Kim.