Recherche et innovation : Les défis passés au crible

L’innovation est un facteur clé pour l’atteinte des objectifs d’un pays et cela ne peut se faire que par une articulation de la recherche et de l’innovation. C’est dans ce cadre que s’inscrit le colloque international de ce 16 mars 2023 organisé par le Campus franco-sénégalais.





Le thème s’intitule "Recherche et innovation : quelle approche pour le Campus franco-sénégalais". Le professeur Amadou Gallo Diop, Directeur général de la Recherche et de l’Innovation au ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, a passé en revue la situation, les perspectives et le référentiel de la recherche-innovation dans les institutions d’enseignement supérieur au Sénégal.





"Il n’y a aucun pays au monde qui s’est développé sans avoir structuré, boosté, financé et soutenu la recherche et l’innovation", a déclaré d’emblée le Pr. Diop revenant sur leur importance. Ce dernier a tâté le pouls de la situation. Le neurologue relève comme bon point la disponibilité des ressources humaines. "Avec près de 3 000 personnes impliquées dans ce domaine, nous avons été impressionnés par ces dernières", affirme-t-il.





Cependant, le Pr. Diop a décrié certains mauvais points, à savoir le fait que les chercheurs ne se connaissent pas entre eux, entraînant donc une non-mutualisation des ressources matérielles, financières et logistiques. Des perspectives pour soigner ces maux Mais "il y a de l’espoir", a relativisé le Pr. Amadou Gallo Diop. Le directeur général de la Recherche et de l’Innovation au ministère de l’Enseignement supérieur explique que la volonté du chef de l’État dans ces domaines peut changer la donne. Il informe que des documents ont été commandés.