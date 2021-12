Site internet les plus visités dans le monde : Tik tok détrône Google

Tiktok est désormais classé n°1 parmi les sites internet les plus visités au monde, une place d'ordinaire attribuée au géant américain Google qui se retrouve en deuxième position.



L’information est livrée par le site américain Cloudflare.



Le célèbre réseau social chinois a connu une forte hausse de ses téléchargements lors du premier confinement qui avait mis la moitié de la population mondiale à l'arrêt. En 2020, Tiktok était devenu l'application la plus téléchargée au monde et s'était hissé à la 7ème place dans le classement des sites les plus visités cette même année.



Cette progression fulgurante a donc permis au géant chinois d'atteindre la première place des sites les plus consultés en 2021.



Dans le détail, le Google dominait la toile de janvier à août avant que Tiktok ne prenne la relève. Le géant américain est suivi du réseau social de Marck Zuckerberg, Facebook.