Twitter et TikTok, champions de la désinformation

Une étude surveille la désinformation sur les réseaux sociaux jusqu’aux élections de mi-mandat américaines. Sa première publication montre que Twitter est la plateforme la plus touchée.





Twitter serait la plateforme la plus propice à la diffusion de désinformation. Une étude du groupe de défense des droits Integrity Institute cherche à mesurer comment les réseaux sociaux amplifient et répandent les fausses informations. Leur volonté est de mettre à jour cette étude jusqu’aux élections américaines de mi-mandat, le 8 novembre.