Voitures à l’hydrogène : la solution de l’avenir ?

Les voitures à l'hydrogène se développent peu à peu en France. Certains taxis ont déjà opté pour ce type de véhicule.







Plusieurs taxis roulent déjà à l'aide de l'hydrogène depuis plusieurs années. Leurs chauffeurs ne tarissent pas d’éloges à leurs sujets. "Elle est très confortable et le fait de ne pas polluer c’est encore mieux. Elle est très silencieuse (...) très maniable, et on a l’impression d’être sur un coussin d’air", se réjouit Abdel Kerroua, le chauffeur d’un de ces taxis de la société Hype.





Une solution écologique mais chère





Hype est la seule société de taxi qui fonctionne à l'hydrogène en France. Si la solution est idéale pour la planète, elle reste encore coûteuse financièrement : "Pour l’instant c’est plus cher, mais c’est normal puisqu’on est au tout début de la filière. Mais on sait d’ores et déjà que le fait d’augmenter les volumes (...) vont permettre de faire baisser les coûts", explique Mathieu Gardies, le fondateur de Hype.