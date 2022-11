16e édition de la fête de l’excellence : La mairie de Dakar récompense 240 élèves

La mairie de Dakar récompense 240 élèves

Ils étaient nombreux à ce rendez-vous. Le gratin de l’enseignement scolaire de la capitale sénégalaise s’était donné rendez-vous ce mercredi à l’hôtel de ville pour célébrer les élèves les plus méritants. En effet, la mairie dirigée par Barthélémy Dias n’a pas dérogé à la tradition en organisant dans ses locaux la 16e édition de la fête de l’excellence. Cette cérémonie, qui a récompensé les 240 élèves de la ville de Dakar en matériel scolaire et Hi-tech, était placée sous le parrainage du Dr Massamba Gueye. Ce dernier a, dans son discours, lancé une invite aux enfants à redoubler d’efforts dans le travail afin de maintenir le même niveau de compétence dans l’avenir. Fervent défenseur de la tradition orale, l’enseignant chercheur a plaidé pour l’insertion des contes dans l’enseignement scolaire.





Au cours de cette fête, le lycée d’excellence Mariama Ba, le lycée Galandou Diouf, le lycée Seydou Nourou Tall, le CEM Amadou Traoré ont vu leurs « produits » rafler ces prix par le cumul entre la moyenne de classe sur l’année et l’attitude en classe. A la suite de tout ce cérémonial, le maire de Dakar qui présidait pour la première fois cet évènement a tenu à s’adresser aux lauréats. « Chers lauréats, vous avez inscrit vos noms et prénoms dans le palmarès des prix décernés par la vile de Dakar à ses élèves les plus méritants. Vous avez montré que le travail acharné est la valeur sûre qui fonde la réussite votre travail est le fruit d’efforts et de sacrifices consentis. Vous êtes allés au-delà de vos capacités pour donner le meilleur de vous-même », dit-il. Le maire de Dakar a aussi rappelé sa volonté de s'investir pour une éducation accessible à tous en luttant notamment contre la marchandisation de l’éducation.