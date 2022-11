30 % de jeunes dans les instances électives : Sokhna Ba rappelle à Pape Malick Ndour l’avant-projet de loi des jeunes

La députée Sokhna Ba a porté le plaidoyer de la jeunesse, en sa qualité de plus jeune parlementaire de l’Assemblée nationale. "On a une population majoritairement jeune et cette couche doit être prise en compte dans toutes les politiques publiques établies par l’État. Depuis les indépendances, les jeunes se sont investis dans les combats pour la démocratie. Ils méritent considération".





Elle est revenue aussi sur "l’avant-projet de loi portant sur un quota de 30 % de jeunes dans les instances électives."Je tiens à le rappeler au ministre de la Jeunesse que vous êtes et je sais vous avez connaissance du document".





Entre autres points, la parlementaire a plaidé pour le retour du Conseil national de la jeunesse, en conformité avec la Charte africaine que le Sénégal a ratifiée.