3e Mandat : Amadou Sall compare Macky Sall à Joe Biden

La participation du président Macky Sall à l'élection présidentielle de 2024 continue de faire débat. La question se pose même à l’international.





Invité de France 24, Amadou Sall, membre du Secrétariat de la coalition Benno Bokk Yaakaar, s’est prononcé sur le sujet avec une comparaison. Il dit : Macky Sall «n’est pas le seul. Il y a un président qui s’appelle Joe Biden qui avait dit à tout le monde qu’il ne se présentait pas pour un deuxième mandat. Aujourd’hui, tout indique qu’il se présente. Mais ça ne dérange personne. Nous sommes en politique, les situations changent ; on affirme quelque chose, on y croit et à un moment ou à un autre, la situation change. Et quand la situation change, on peut parfaitement changer d’opinion», a-t-il expliqué.







Avant d’ajouter : «La question, c’est la possibilité d’un deuxième mandat de cinq ans. Et vous savez très bien que le Conseil constitutionnel sénégalais est seul juge. Le Conseil constitutionnel a déjà donné un premier avis sur le premier mandat de sept ans qui est hors de portée de la loi nouvelle. La question du mandat est à détacher de la question de la candidature.»





Il ne doit pas se présenter, c’est une question morale





Selon Amadou Sall, la candidature est une question politique. «Il appartient à Macky Sall de dire si oui ou non, il a le désir ou la volonté de se présenter ou pas. Aujourd’hui, force est de constater qu’il y a un mouvement de fond de personnes, de personnalités… qui veulent qu’il se présente. Comme également, il y a un mouvement de l’opposition qui ne veut pas qu’il se présente. On verra bien ce que le Conseil (constitutionnel) décidera, mais ça ne sert à rien de pousser des cris d’orfraie en disant qu’il ne doit pas se présenter. Il ne doit pas se présenter ou il ne peut pas se présenter ? Je dis, il peut se présenter. Il ne doit pas se présenter, c’est une question morale. Sa position aujourd’hui est qu’il peut se présenter et on verra, le moment venu, s’il peut ou pas se présenter».