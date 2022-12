7ème congrès du Parti de la Gauche Européenne à Vienne : Le maire de Thiès Dr Babacar Diop porte la voix de l'Afrique

A l’occasion du 7e congrès du Parti de la Gauche Européenne (PGE) tenu à Vienne (Autriche), le maire de Thiès Dr Babacar Diop a porté haut et fort la voix de l’Afrique à travers différents thèmes. Devant cette tribune, il a mis en exergue « les politiques capitalistes et néolibérales qui continuent de déstructurer nos économies, la répression et la servitude monétaire consécutives au franc CFA contrôlé par une puissance coloniale, la crise de la démocratie aggravée par la phobie du troisième mandat et le retour des coups d'Etats, la crise sécuritaire ».





Babacar Diop a également dévoilé sa vision pour la reconstruction d'une gauche et d'un socialisme du 21ème siècle sur la base de quatre principes que sont : démocratiser (en respectant, entre autres, les droits de l'homme et les libertés fondamentales); démarchandiser (pour sortir de la tyrannie capitaliste et de la logique du marché, pour favoriser l'avènement d'un Etat social qui protège les faibles); écologiser (pour éviter de détruire l'environnement et d'hypothéquer l'avenir des futures générations); et décoloniser (la pensée, la politique et la gauche qui a une conception euro-centrée).





Revoir l’intégralité de son discours