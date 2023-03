8 Mars : La DGPU honore son personnel féminin

La Délégation générale à la Promotion des Pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose (DGPU) a célébré son personnel féminin, ce 8 mars, à l’occasion de la Journée internationale des Droits des Femmes. Cette année encore, la tradition a été respectée. L’occasion a été mise à profit pour magnifier le travail des femmes au sein de la Délégation et plaider davantage en faveur du respect des droits de la femme partout et dans tous les domaines, lors d’une cérémonie présidée par le ministre Délégué général de la Promotion des Pôles Urbains, Diène Farba Sarr.





Seneweb revient sur les temps forts de ce moment communion.