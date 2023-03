8 mars : Les femmes de Sénégal Numérique SA aux côtés des filles du Lycée Kennedy

Sénégal Numérique SA a célébré la journée internationale des droits des femmes en mettant à l’honneur son personnel féminin.









Comblées de cadeaux par le directeur général, Cheikh Bakhoum, et le personnel masculin, les femmes de SENUM SA ont passé une agréable journée entre Technopôle, Colobane et Les Almadies où elles ont bouclé la boucle des festivités autour d’un festin copieux offert par la Société et l’Amicale.





Auparavant, comme pour montrer que le 8 mars, c’est aussi une journée de partage et de solidarité, elles sont allées faire le bonheur des jeunes filles du Lycée John F. Kennedy. Sur place, en plus des cadeaux et des actions ludiques, Racky Sy, Fatou Seck, Ndeye Fall et compagnie ont échangé avec les lycéennes autour de la thématique sur « le leadership féminin dans un monde digital inclusif ».





« Notre présence dans ses locaux est motivée par une volonté de partage d’expérience dans le but de vous encourager à embrasser les métiers du numérique », dira Marianne Dia au nom de la délégation de Sénégal Numérique SA.