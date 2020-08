A visage découvert, un “militaire” ivoirien dit non au 3e mandat de Ouattara

Une vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux depuis hier. Et c’est le blogueur ivoirien Chris Yapi qui l’a publiée en premier sur son compte youtube. Dans cette vidéo, l’on peut voir un homme se réclamant sergent nommé Rimo Rimo Antoine. Il serait du camp militaire d’Akouédo. Il a décidé de parler à visage découvert, parce que meurtri et en colère.





“Je ne suis pas prêt à tirer sur la population ivoirienne”







Dans sa vidéo de 9 minutes 47 secondes, le sergent Rimo Rimo demande au président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, de renoncer à son projet de troisième mandat. Avant de dénoncer des “coups bas” dans l’Armée ivoirienne.





“Je m’adresse à toute l’armée de Côte d’Ivoire…je m’adresse aussi à la population ivoirienne. Nous, militaires engagés, formés, notre mission régalienne est de protéger les populations civiles, leurs biens et aussi la Constitution ivoirienne. Depuis l’arrivée du président Alassane Ouattara au pouvoir, nous ne faisons que vivre l’injustice au sein des armées. L’armée ivoirienne est divisée […] Après la mort de Amadou Gon Coulibaly, les malhonnêtes militaires ont manipulé le président Ouattara pour qu’il soit encore candidat pour nu troisième mandat. Des ministres font des réunions avec les policiers, les gendarmes et des militaires pour qu’ils tirent sur les populations civiles. Nous, policiers, gendarmes et militaires disons non. Pour cela, moi le sergent Rimo Rimo je ne suis pas prêt à tirer sur la population ivoirienne”, dit-il.