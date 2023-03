Abdou K Fofana : « Le plus important pour nous, ce n’est pas les droits civiques et politiques d’Ousmane Sonko »

2 mois avec sursis et 200 millions d’amende, c’est le verdict prononcé par le juge contre Ousmane Sonko dans le procès pour diffamation qui l’oppose à Mame Mbaye Niang. Une sentence qui ne semble pas être du goût du ministère public, qui aurait interjeté appel selon des informations de Emédia. Dans un entretien accordé à TV5 monde, le porte-parole du gouvernement sénégalais, Abdou Karim Fofana a réagi à ce procès dont il a loué le déroulé : « Cette décision de la justice sénégalaise infirme la thèse selon laquelle « la justice sénégalaise ne serait pas libre » et qu’elle est sous tutelle de l’exécutif. Des hommes politiques ont tenté de déplacer cette affaire judiciaire entre deux citoyens sénégalais vers un terrain politique ».





Rappelant les « intimidations » dont auraient été victimes certains acteurs de l’Etat et des hommes politiques, Abdou Karim Fofana a salué la résilience de l’institution judiciaire devant toutes ces contraintes .