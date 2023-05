Abdou Karim Fofana lance l’opération de recensement des lieux de commerce

C’est parti. Le Ministère du Commerce, de la Consommation et des Petites et Moyennes Entreprises a procédé le mercredi 31 mai 2023, au démarrage effectif de la campagne de recensement des lieux de commerce. L’acte a été marqué par l’entrée en action de 37 volontaires de la consommation recrutés, dans le cadre du programme XEYU NDAW ÑI. Ils ont fait leur baptême de feu au marché Tilène à la Médina.









Munis de leur compte d’utilisation, ces volontaires ont entamé le dénombrement des commerces sur le territoire régional (boutiques de détail, demi-grossistes, grossistes etc.)





A cet effet, Amadou Touba Niane, chef du service du commerce régional de Dakar est revenu sur l’essence de cette campagne.





« Le commerce évolue à une vitesse de croisière. Et, il nous faut des outils plus performants en matière de gestion de l’information commerciale et plus de données en termes de statistiques. C’est la raison pour laquelle nous sommes dans ce recensement effectif avec l’accompagnement des volontaires de la consommation sous les auspices de la Direction du Commerce Intérieur », a expliqué Amadou Touba Niane.





Si l’on se réfère à ce dernier, les derniers rapports montrent plus de 35.000 boutiques disponibles un peu partout dans le pays. Toutefois, il croit que ce chiffre est sous-estimé. D’où la pertinence de procéder à un nouveau dénombrement.





« Nous allons procéder au recensement des commerces (alimentaires, non alimentaires) à tous les stades à savoir les importateurs, les grossistes, demi-grossistes et détaillants », révèle le superviseur.





D’après le commissaire aux enquêtes économiques, ce qui fait la particularité de cette opération, c’est l’usage des QR codes qui vont être apposés sur les murs ou sur les portes des boutiques.





« Les QR codes permettront le jumelage entre la géo-localisation et les données statistiques. Ils permettront à l’État de faire le traçage du commerçant. Ils peuvent permettre également aux consommateurs, clients de pouvoir se situer dans l’espace et le temps par rapport aux commerçants avec qui, ils interagissent. C’est le sens du déploiement des volontaires qui est une nouveauté dans le dispositif du Ministère Commerce qui entre en droite ligne avec les objectifs de modernisation de nos outils de décision », informe Amadou Touba Niane.





Pour cette première phase entamée au marché Tilène à la Médina, le Ministère du Commerce avec à sa tête, Monsieur, Abdou Karim Fofana, a prévu de faire tous les marchés de la région de Dakar. Le même processus sera suivi dans toutes les autres régions du pays afin d’évaluer le potentiel commercial des lieux de commerce.