Accès à l'eau potable en zone frontalière

Le jeudi 15 Octobre 2020, le Ministre du développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale a procédé à l'inauguration d’un système d’alimentation en eau potable à NDIAYENE KEUR MOUSSA NDIAYE.Une localité située dans la région de Fatick, frontalière avec la Gambie.Un investissement du PUMA estimé à 100 millions de francs cfa.Pour rendre fonctionnel le château d'eau et les ouvrages annexes le PUMA a compté sur un accompagnement dynamique et efficace de l'OFOR.