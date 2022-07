Accès à la tv satellite : StarTimes se déploie au Sénégal

Le groupe StarTimes a procédé, ce matin, au lancement officiel du démarrage de ses activités et de l’ouverture de son agence principale sise à la Cité Gorgui.









Dans le cadre de son développement international, la direction générale de StarTimes média Sénégal, s’est donné comme objectif de proposer des services audiovisuels aux Sénégalais. Créé, il y a 34 ans, la maison mère se trouve à Pékin. Ladite structure a à son actif plusieurs réalisations notamment sur le continent africain qui constitue son marché de prédilection.





L’ouverture de cette agence principale s’inscrit dans la dynamique d’une implantation durable, a révélé Houssainatou Diallo, responsable des relations publiques. Implanté au Sénégal depuis 2018 et dans 30 pays d’Afrique, ce projet « Accès à la tv satellite pour 10.000 villages africains », sera destiné à 600 villages dans chaque pays africain. Après la première phase, une première phase avait permis de faire le recensement dans 300 villages. Une seconde sera exécutée prochainement. D’après elle, l’Etat et le ministère de la Communication seront chargés de l’identification des villages avant la phase finale par leurs équipes.





S'agissant du projet 10.000 villages, tous les équipements sont gratuits avec 3 mois de gratuité pour les villageois et un projet de bouquet Nova payable à 1500 FCFA seulement. Startimes offre trois bouquets que sont le bouquet smart à 4500 f, le bouquet super qui est à 9000 f et le bouquet Tout Startimes à 12.000 FCFA. Plus de 480 chaînes seront disponibles dans les 30 pays dont 150 chaînes pour le Sénégal.





Cependant, le groupe Startimes reste ouvert à la majorité des propositions avec comme objectif central de développer des partenariats gagnant –gagnant en intégrant le maximum de médias dans les offres proposées.