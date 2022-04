Accès universel aux soins de santé : Le Sénégal veut booster l’autosoin

Ce mercredi 20 avril, la Directrice Générale de la santé, Dr Marie-Khemesse Ndiaye, a présidé une réunion de partage des réalisations sur l’autosoin au Sénégal. Sous le leadership du ministère de la santé, le Programme de technologie appropriée en santé (PATH) a coordonné ce projet qui va accompagner l’ensemble des acteurs et parties prenantes tels que les professionnels de la santé et les associations de malades avec l’appui de ses partenaires stratégiques.









L’autosoin consiste à responsabiliser les populations en leur donnant le droit d’assurer leur soin avec ou sans l’accompagnement d’un prestataire. Cette pratique, qui est un élément à part entière du système de santé, est bien différente de l’automédication, qui se fait sans l’avis d’un professionnel de la santé.





Étant donné que l’autosoin est déjà pratiqué au Sénégal pour combattre certaines maladies, l’avènement de la Covid-19 a incité les acteurs de la santé à mettre en place cette pratique pour qu’il n’y ait plus de discontinuité voire un arrêt au niveau des soins. C’est dans cet élan qu’en 2020, les acteurs se sont retrouvés pour voir comment positionner l’autosoin, « d’autant plus que nous sommes dans la relance des soins de santé primaires, dans la santé communautaire, et cette pratique nous permettra encore d’entrer, de coordonner, d’aller en synergie dans le système pyramidal de la santé au Sénégal », constate Marie Khemesse Ndiaye.





Tenant compte des réalités sociales, culturelles et religieuses, la Directrice Générale de la santé invite les acteurs communautaires sur le terrain de la sensibilisation et la société civile à assurer la veille et l’alerte avec beaucoup de vigilance.