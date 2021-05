Accompagnement des porteurs de projets bénéficiant des programmes de financement : La Der/Fj et l’Onfp se donnent la main

La Délégation générale à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (Der/Fj) et l’Office national de formation professionnelle (Onfp) sont appelées à jouer « un rôle important dans la mise en œuvre des mesures exceptionnelles prises par le président de la République, Macky Sall, pour répondre à la demande pressente et urgente » des jeunes du Sénégal. D’où la nécessité pour eux de mutualiser leurs forces. C’est dans ce cadre précis que le Délégué général de la Der/Fj, Papa Amadou Sarr, et le Directeur général de l’Onfp, Dr Souleymane Soumaré, ont paraphé une convention de partenariat au profit des femmes et des jeunes, notamment. La cérémonie de signature officielle s’est tenue, ce mardi 11 mai 2021, au siège de la Der/Fj, à Dakar.

Objectif, « accompagner les femmes et jeunes porteurs de projets bénéficiant des programmes de financement de la Der/Fj »







Il s’agit ici, d’un protocole d’accord dont le but est d’« établir des modalités de partenariat entre l’Onfp et la Der/Fj pour l’accompagnement des jeunes et des femmes porteurs de projets bénéficiant des programmes de financement » de la Der/Fj. En effet, ce cadre de collaboration, selon le Délégué général de la Der/Fj, permettra d’« accompagner les bénéficiaires de la Der/Fj par l’Onfp en termes de formation qualifiante et de renforcement des capacités avec un Certificat à la clé ». Et ces axes de collaboration portent sur « l’identification des secteurs porteurs ou les niches d’emplois, le montage et la mise en œuvre de projets de formation en vue d’obtenir un financement de la Der/Fj des programmes sur mesure », selon les spécificités des bénéficiaires de la Der/Fj ».





Pour ce faire, Papa Amadou Sarr renseigne que la Der/Fj s’engage à « informer l’Onfp des initiatives entreprises dans le cadre de ses programmes de formation comme acteur majeur pour une bonne harmonisation de leurs interventions mais aussi, identifier les bénéficiaires du programme spécial de formation et élaborer et transmettre les termes de référence pour chaque type de formation dont la Der/Fj a besoin pour ses bénéficiaires pour essayer de participer à la coordination des activités ciblées dans la conduite du présent protocole et des plans de formation qui seront arrêtés ». La Der/Fj prendra également en charge le transport et la restauration des bénéficiaires ainsi que l’achat d’intrants pédagogiques pour ces bénéficiaires qui seront formés par les soins de l’Onfp.