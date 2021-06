Accusations de gestion nébuleuse: la cellule Com' de la Poste dément et rassure

Suite aux accusations et dénonciations du syndicat national des travailleurs des Postes et télécommunications, la cellule de communication de la société nationale dément formellement.Selon El hadji Almareme Faye, membre de la cellule communication de la Poste, il n’y a aucun problème au sein de la société. "Le directeur général Abdoulaye Bibi Baldé et son équipe font tout pour faire de la Poste un véritable levier de croissance dans le contexte d’un Sénégal Émergent," par une approche innovante et fiable tournée vers le multi-services.Par conséquent, la cellule de communication de la poste rassure les travailleurs et invite les syndicalistes à la retenue.