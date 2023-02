Adee - Fégnouma

Plus connu sous le nom de Assane Diedhiou, ADEE est un artiste chanteur, guitariste, compositeur et parolier avec plusieurs cordes à son arc. Ancien membre du groupe Six Full Brains, ADEE est un artiste multidisciplinaire prolifique et éclectique qui se démarque par sa versatilité, ses techniques employées dans ces chansons (Afrobeat, RNB, Hip-Hop Pop, Acoustic) mais aussi grâce à son style unique et talent inégalé qui rime avec modernité, tradition et ouverture.





Le style d’écriture de Adee fait voyager car il puisse sa muse des langues locales africaines avec un mélange de Wolof, Diola, Mandingue, Bambara mais aussi du français, de l’anglais et de l’espagnol avec des textes conscients et divertissants. Étant conscient que la langue joue un role important sur l’évolution artistique et son expansion ADEE favorise sa force linguistique mais aussi celle des sonorités spécialement concoctées par son compositeur et producteur Mr Vazy qui à su créer tout l’univers musicale de ADEE avec son expérience et son sens de l’innovation.





ADEE est une valeur sûre de la musique urbaine, qui allie plusieurs styles et permet à tout un chacun de vibrer aux rythmes de ces chansons qui marqueront toute une génération. Son album déjà finalisé sera le fer de lance d’une génération africaine qui veut s’affirmer et s’imposer sur la scène internationale mais aussi hisser le drapeau du Sénégal très haut avec plusieurs collaborations du Nigeria, de la France, du Ghana, Maroc

et de l’Angleterre pour ne citer que cela. Un album éclectique, c’est comme ça que l’on peut décrire le projet de Adee qui apportera un nouveau souffle et tremplin à la musique urbaine sénégalaise et africaine. Une série de singles sera mis sur le marché en attendant la sortie de l’album en 2023.