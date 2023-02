ADEPME : 600 entrepreneurs formés en management

Clap de fin de 6 mois d’apprentissage. L’agence de développement et d’encadrement de petites et moyennes entreprises (ADEPME) vient de clôturer, ce mardi 14 février, le SME Business Training and coaching Loop. Il s’agit d’un programme d’accompagnement destiné aux Petites et moyennes entreprises (PME) dans les secteurs de l’agriculture, l’agroalimentaire et les TIC’s présentes dans 5 régions du Sénégal (Dakar, Thiès, Saint-Louis, Kaolack et Ziguinchor).









Cet instant de communion entre l’ADEPME, ses partenaires et les bénéficiaires a été l’occasion de dévoiler les résultats de cette formation. En dehors des plus de 2000 emplois créés, bon nombre de ces récipiendaires ont vu leur chiffre d’affaires doubler grâce à cet appui. « L’argent est le nerf de la guerre », cette expression s’applique aussi en entrepreneuriat. Mais selon Idrissa DIabira, DG de l’ADEPME, les priorités doivent être ailleurs : « On entend souvent la problématique du financement. Or, le financement est le symptôme de quelque chose de plus profond. La cause, c’est la bonne gestion de son entreprise, c’est la tenue de sa comptabilité, c’est la capacité à définir les coûts… ».