Affaire Ndiaga Diouf: Les larmes aux yeux, Barthélemy Dias «défie» les gendarmes

Barthelemy Dias défie les gendarmes, les larmes aux yeux

Barthélemy Dias n’a pas peur. Il ne recule devant rien. Il fonce. Tout droit devant les forces de défense et de sécurité, le fils de Jean Paul Dias a asséné ses vérités. Lui qui a été convoqué ce mercredi 10 novembre devant la Cour d’appel de Dakar dans le cadre du dossier du meurtre de Ndiaga Diouf. Avant que l’affaire ne subisse un report jusqu’au 1er décembre prochain pour la comparution des parties civiles.





En fait, devant le correctionnel de Dakar, Barthélémy Dias a été déclaré coupable de coups mortels, de coups et blessures volontaires et de détention d’armes sans autorisation administrative. Il a été condamné 2 ans dont 6 mois de prison pour le meurtre du lutteur Ndiaga Diouf, le 22 décembre 2011. Ses co-prévenus, Habib Dieng et Babacar Faye ont écopé de la même peine pour lesdits délits. Une peine qui avait été couverte la durée de leur détention préventive. En plus, ils devraient verser à la famille du jeune plombier, la somme de 25 millions de FCFA.





Samba Diouf alias ‘’Ndiol’’, Badara Guèye, Bocar Sy, Cheikh Diop, Seydina Oumar Mangane, Cheikh Mbackiyou Siby ont pris 2 ans assortis de sursis pour association de malfaiteurs, participation à un rassemblement illicite suivi d’actions diverses et vont allouer le franc symbolique au maire de Mermoz-Sacré-Coeur.





Dans ce dossier, la relaxe a été prononcée pour Abdoulaye Diène, Malick Thiombane, Hamath Guèye et Bocar Sy Doucouré.