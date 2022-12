Aïda Sow Diawara menace l’opposition: «On ne réveille pas un volcan qui dort »

Les confrontations entre les députés du pouvoir et de l’opposition continuent d’installer une mauvaise ambiance à l’Assemblée nationale. Entre attaques et contre-attaques, les parlementaires profitent de leur temps de parole pour solder leurs comptes. Aïda Sow Diawara n’a pas dérogé à la règle. «Je suis à mon 3ème mandat de député, mais je ne me suis jamais mêlée aux polémiques . Mais, aujourd’hui on m’a poussée à bout. Trois députés m’ont attaquée ouvertement », a informé la socialiste et membre de la Coalition Benno Bokk Yakaar (BBY).





Poursuivant, elle affirme : «Montesquieu (un penseur) a dit : ‘’je me demande si Dieu a pu mettre une âme blanche dans un corps aussi noir’’. Moi je dis que Dieu n’a pas pu mettre une âme blanche dans un corps aussi hideux ». Tout en menaçant : « On ne réveille pas un volcan qui dort. J’ai été dans le pouvoir comme dans l’opposition. Donc, je suis bien connue ».





Aïda Sow Diawara s’est exprimée lors de l’examen du projet de budget du ministère des Pêches et de l’Economie maritime, ce samedi 3 décembre.