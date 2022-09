Altercation entre Adji Sarr et Gabrielle Kane : La fin du compagnonnage ?

En mal avec la féministe Gabrielle Kane, Kaliphone Sall avait menacé la défenseuse de son accusatrice, Adja thiaré Diaw, de révéler des secrets autour de l'affaire Adji Sarr.



Lors d'un direct, l'influenceur avait même soulevé le sujet d'une bagarre entre Adji Sarr et Gabrielle Kane. Et selon lui, la masseuse a plié bagages pour se "barrer" de l'appartement de la féministe.



Une information avérée. Selon le desk people de Seneweb, la masseuse la plus célèbre du Sénégal a finalement trouvé refuge à Saly.