Aménagement du parc forestier urbain de Dakar-Yoff : Le projet lancé et l’atelier d’architecture Djellali retenu pour le réaliser

Pour une infrastructure moderne et de qualité, un concours international d’architecture s’adressant aux cabinets ou groupements de cabinets d’architecture a été lancé par le ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, dans le cadre du projet d’aménagement du parc forestier urbain de Dakar-Yoff. Une compétition à l’issue de laquelle, trois cabinets d’architecture ont été sélectionnés et retenus par le jury.Il s’agit, du groupe Bouna Sémou Diouf architectes qui a été classé 3ème, de Wilmotte et Associés architectes (classé 2ème) et enfin, l’atelier d’architecture Djellali qui a été classé 1er et retenu pour assurer la maîtrise d’ouvrages. Il a été ainsi désigné pour réaliser ce grand projet d’aménagement du parc forestier urbain de Dakar-Yoff sur un site de 10 hectares localisé sur l’ancien aéroport international Léopold Sédar Senghor de Dakar. Ce, dans une durée de 12 mois. C’est dans ce cadre que ledit ministère a organisé, ce mardi 8 juin, une cérémonie de présentation et de lancement dudit projet dont la maîtrise d’ouvrages et assurée par le cabinet atelier d’architecture Djellali pour la réalisation du projet ainsi que la remise de prix aux 2ème et 3ème lauréats.Venu présider la rencontre, le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, en présence du ministre Abdoulaye Saydou Sow, du ministre de l’Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall, du maire de Dakar, Mme Soham El Wardini, du Secrétaire d’Etat chargé du Logement, Mme Victorine Ndèye, entre autres, a soutenu que cette présente cérémonie traduit « l’engagement du gouvernement à opérationnaliser la décision du Chef de l’Etat qui a demandé lors du conseil des ministres du 10 février dernier, l’accélération du processus de réalisation » dudit projet.Depuis lors, selon lui, plusieurs actes concrets ont été déjà posés notamment, la signature du décret 2021-468 du 21 avril 2021 portant création et classement du parc forestier urbain de Dakar-Yoff, la prise de l’arrêté conjoint n°296 du 14 janvier 2021 portant création d’un comité de pilotage du projet d’aménagement dudit parc, la signature de l’arrêté 15-161 du 14 avril 2021 instituant le jury pour le concours international d’architecture du projet d’aménagement du parc forestier urbain de Dakar-Yoff, l’organisation d’un concours international d’architecture qui a noté la participation historique de 15 soumissionnaires, la tenue d’une réunion de restitution des travaux du jury dudit concours au Palais de la République et cette présente rencontre.Chafik Djellali, architecte et président du groupe Djellali, pour sa part, est revenu sur les composantes du projet après s’est réjoui d’avoir été sélectionné comme maître d’ouvrage pour assurer sa réalisation.Pour ce faire, il doit fournir des documents sur le plan de situation ; l’extrait de plan cadastral ; l’étude d’impact environnementale et les relevés topographiques. Ainsi, plusieurs infrastructures seront prévues sur le site.Pour rappel, l’objectif de ce concours était de sélectionner une œuvre architecturale permettant la réalisation d’un parc forestier urbain moderne sur une superficie de 10 hectares. En définitive, il visera à créer une émulation entre les architectes concurrents, ce qui favorisera la qualité du projet.