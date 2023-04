Antoine Félix Diome rend visite à Farba Ngom suite à l'incendie de sa villa: Les précisions du Ministre sur le terrain à l'origine des manifestations à Ngor

Le Ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome a rendu visite au député Farba Ngom dont la villa a été incendiée lors des manifestations des jeunes de Ngor contre l'érection d'une brigade de gendarmerie sur une aire destinée à accueillir un lycée selon la version de certains habitants de Ngor. Le Ministre a fait d'une pierre deux coups car il était aussi au chevet des gendarmes et d'autres victimes collatérales de ces incidents.





L'occasion fait le larron, le Ministre Antoine Félix Diome a apporté des éclaircissements sur le terrain à l'origine des manifestations. " Le terrain est immatriculé au nom de l'Etat et il y a un projet en cours pour ériger une brigade de gendarmerie et un escadron", renseigne Félix Antoine Diome. Après cette précision, il a apprécié les interventions des autorités religieuses et coutumières de Ngor, Ouakam et Yoff qui ont permis de faire baisser la tension. Il n'a pas omis le travail mené par des gendarmes pour rétablir l'ordre. Au juste, le ministre de l'Intérieur a rappelé que dans une république, tout citoyen doit se conformer aux lois et règles en vigueur. ''Il ne faut pas profiter des manifestations ou d’incidents pour porter tort à son prochain, surtout quand celui-ci n’a rien à voir avec l’affaire en question. Farba Ngom n'a rien à avoir avec ce qui s'est passé à Ngor'', a souligné le ministre.





D'ailleurs, le lieu s'apprête pour le Ministre de revenir sur les risques encourus par ceux qui font recours aux cocktails Molotov contre les forces de défense et de sécurité ou détruire les maisons appartement à d'autres personnes.