Appel au dialogue : Mimi Touré révèle les termes du “deal” Benno Bokk Yaakar-PDS

Un 1er mai riche en politique. Outre le leader du Pastef, Ousmane Sonko, Aminata Touré a animé une conférence de presse au centre socioculturel de Grand Yoff. Il était question de commenter l’actualité nationale marquée par l’appel au dialogue du président Macky Sall. Une initiative que l’ancienne première ministre a qualifié de manœuvre politique pour diviser l’opposition.





Poursuivant, elle soutient que dans cette quête, le parti au pouvoir est bien aidé par le Parti démocratique sénégalais (PDS). “Ce deal que j’annonçais entre le président Macky Sall et le PDS a éclaté au grand jour. En fait, le PDS n’est pas participant au dialogue. Le PDS est coorganisateur d’un pseudo dialogue”, révèle-elle. Amina Touré ne s’arrête pas là. Selon elle, l’actuel ministre de l’intérieur, Antoine Félix Diome, en sera le facilitateur.





Par la suite, la présidente du Mouvement pour l'intégrité, le Mérite et l'indépendance (MIMI) est revenue sur l’origine des relations conflictuelles avec le parti de Me Abdoulaye Wade qui remonterait au temps où elle était ministre de la Justice.





A l’époque , elle avait comme mission de mener à bien le dossier de la reddition des comptes de 2012 qui avait incriminé Karim Wade. Dans cette affaire, Aminata Touré a assuré qu’elle ne s’est nullement impliquée estimant que la justice doit être “libre et indépendante”.







“Au moment où je vous parle, il reste devoir au contribuable sénégalais 138 milliards de Fcfa. Et dans cette affaire, je peux vous dire que j’ai reçu régulièrement les félicitations du président Macky Sall”, affirme-t-elle.





Pour Mimi Touré, l’accord entre le PDS et Benno a pour finalité la validation de la candidature du Président Macky Sall et l'amnistie de Karim Wade. “Et les 138 milliards qu’il nous doit seront passés pour pertes et profits comme tous les frais engagés pour son procès”, dit-elle.





Concernant le cas Ousmane Sonko, Mimi Touré affirme qu’il risque d’être rendu inéligible en actionnant la justice. Le but de cette manœuvre, selon Mimi Touré, est de baliser la route vers la prochaine présidentielle en faveur de Macky Sall. Ainsi, elle appelle l’ensemble de la population, toutes catégories confondues, à se tenir prête pour une mobilisation.