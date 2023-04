Approvisionnement du marché national en sucre : L’Etat autorise la mise en consommation de 20 000 tonnes importés

Le Ministère du Commerce, de la Consommation et des Petites et Moyennes Entreprises ne ménage aucun effort pour rendre disponible le sucre aux consommateurs sénégalais. En effet, face aux ‘’dysfonctionnements’’ notés dans la distribution du produit sur le marché national en cette période de forte consommation (Carême et Ramadan), il a procédé, ce lundi 3 avril 2023, à la supervision de l'approvisionnement du marché. Ce, en autorisant, à titre exceptionnel et avec un effet immédiat, la mise en consommation de vingt mille (20 000) tonnes de sucre importés, sur autorisation spéciale.