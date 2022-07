Appui aux commerçants de Dakar : 350 millions remis à 32 marchés du département de Dakar

Trois cents cinquante millions de francs Cfa (350), c’est l’enveloppe que le Ministère de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire a alloué aux commerçants des 32 marchés recensés au niveau du département de Dakar, dans le cadre du Programme d’appui aux commerçants de la région de Dakar mis en place par l’Etat du Sénégal. Mme le ministre Zahra Iyane Thiam Diop, qui a clôturé sa tournée régionale de remise symbolique de financements aux commerçants en activités dans les différents marchés de la région de Dakar, ce samedi 2 juillet, a remis les attestations aux délégués de ces marchés. La cérémonie officielle s’est tenue dans l’après-midi au marché des HLM, en face du centre commercial Daouda Dia précisément.









Le montant réparti entre ces 32 marchés, selon leur taille et le nombre de commerçants recensés





En effet, après les départements de Pikine, Guédiawaye, Rufisque et Keur Massar, la ministre de la Microfinance a rencontré les commerçants bénéficiaires de Dakar avec à leur tête le délégué de chacun de ces 32 marchés pour remettre leur attestation de financement. Et les 350 millions ont été répartis selon la taille et le nombre de commerçants recensés par leur délégué. Ainsi, le marché Gueule-Tapée a reçu 20 millions, marché Tilène (15 millions), marché Colobane (20 millions), marché Sandaga (15 millions), marché HLM (20 millions), marché Grand-Yoff (15 millions), marché Nguélaw 1 (15 millions), marché Nguélaw 2 (7 millions), marché Castors (15 millions), marché Dior (15 millions), marché Grand-Médine (10 millions), marché Arafat (10 millions), marché Kermel (10 millions), marché Liberté 6 Barack (10 millions), marché Yoff (10 millions), marché unité 14 (10 millions), marché Yarakh Téfess (10 millions), marché centre commercial Limamoulaye (10 millions), marché Rebeuss (7 millions), marché Hann-Bel air (7 millions), marché Hann village (7 millions), marché Ouakam Salagne-Salagne (7 millions), marché Soumbédioune (7 millions), marché Ngor (7 millions), marché Grand-Dakar (10 millions), marché Diamalaye (7 millions), entre autres.





Un appui magnifié et salué à sa juste valeur





Ici comme ailleurs, les commerçants bénéficiaires ont tous magnifié et salué à sa juste valeur cet appui de l’Etat qui, selon eux, est venu à son heure et va les aider à booster davantage leur activité quotidienne. Ils se sont ainsi engagés à rembourser le crédit dans les délais fixés afin de permettre à d’autres d’en bénéficier.





Pour le département de Dakar, le ministère a choisi des partenaires tels que : la mutuelle du marché HLM, la mutuelle des femmes de Grand-Yoff, la mutuelle des femmes de Ouakam, entre autres, qui devront recevoir les 350 millions afin de permettre l’accès aux bénéficiaires.





A rappeler que cet appui aux commerçants de marchés de la région de Dakar est un financement sans accord, ni garantie, ni frais de dossiers. Ils sont accordés à un taux d’intérêt global de 6% avec un prêt plafond et une durée de remboursement de 12 mois du crédit dont 2 de différé.





En effet, le président de la République, Macky Sall, dans le cadre de sa politique d’inclusion financière et sociale, a mis à la disposition des acteurs de l'Économie sociale et solidaire une enveloppe initiale d’un milliard de francs Cfa pour la mise en œuvre dudit programme et qui doit être réparti entre les 5 départements du la région de Dakar. Ainsi, Pikine a reçu 150 millions, Guédiawaye 100 millions, Rufisque 100 millions, Keur Massar 100 millions et enfin, Dakar, qui compte plus de marchés, a reçu 350 millions de francs Cfa.