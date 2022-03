Assainissement, accès à l’eau : L’Inde inspire (Par Son Excellence Gajendra Singh Shekhawat, ministre Indien des Ressources hydrauliques)

Dans le cadre du Forum de l’Eau à Dakar auquel il a pris part, Son Excellence Gajendra Singh Shekhawat, Honorable Ministre du Jal Shakti (Ressources hydrauliques), missionné par le Premier Ministre de l’Inde, revient, dans cet entretien, sur les grands projets de l’Inde dans le domaine de la fourniture de service et d’assainissement, de l’accès à l’eau en Inde.







Monsieur le Ministre, nous avons entendu que l'Inde a fait de grands progrès dans la fourniture de services d'eau et d'assainissement à ses citoyens au cours des sept dernières années. Comment le deuxième pays le plus peuplé au monde y est-il parvenu ?



En 2019, le Premier ministre Narendra Modi a lancé la Jal Jeevan Mission (JJM) dans le but de fournir de l'eau du robinet à chaque foyer rural d'ici 2024. À ce moment-là, seuls 17% des ménages ruraux du pays avaient accès à l'eau du robinet et, malgré les défis que la pandémie a entraînés, nous avons réussi à couvrir près de 43% des ménages ruraux, ce qui est une réussite en soi. Aujourd'hui, 90 millions de ménages en Inde ont commencé à obtenir de l'eau potable du robinet. Lorsque cette mission a été annoncée, sur 190 millions de familles dans les zones rurales de l'Inde, seuls 32 millions de foyers avaient accès à l'eau potable. En deux ans et demi environ, avec l'aide des États, nous avons fourni environ 60 millions de nouveaux raccordements dans le cadre de cette mission. Aujourd'hui, il y a 100 districts et 0,14 million de villages où chaque foyer est raccordé à un robinet. Grâce à la JJM, les femmes appartenant à plus de 80 millions de foyers dans les villages indiens reculés ont été libérées de la tâche de transporter l'eau pour leur famille jusqu'à leur foyer.



Un autre programme, le "Jal Shakti Abhiyan : Catch the Rain", a été lancé l'année dernière en mars à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau, dans le but de promouvoir la collecte des eaux de pluie dans le pays. Cette campagne est mise en œuvre dans toutes les zones rurales et urbaines du pays, pendant les périodes de pré-mousson et de mousson, et s'avère très efficace pour nous. De même, la "Swachh Bharat Mission (Rural)" a été annoncée en 2014 pour commémorer l'anniversaire de naissance du Mahatma Gandhi. Rapidement, cette mission s'est transformée en un mouvement de masse. Je suis ravi de pouvoir dire qu'aujourd'hui, l'Inde est à 100 % exempte de la défécation à l'air libre. La construction de plus de 100 millions de toilettes domestiques à travers le pays jusqu'au 2 octobre 2019 dans le cadre de la "Swachh Bharat Mission (rural)" est un exploit dont nous sommes très fiers en tant que nation. Pour s'assurer que les comportements sans défécation à l'air libre sont maintenus, que personne n'est laissé pour compte et que les installations de gestion des déchets solides et liquides sont accessibles, la mission passe à la version 2.0.



Comment l'Inde utilise-t-elle la technologie pour améliorer la prestation de services ?



L'Internet des objets (IoT) est utilisé pour une utilisation efficace de l'eau. Avec cette technologie, la quantité depuis la source d'eau, jusqu'à ce que l'eau atteigne les ménages, peut être surveillée en ligne sur le tableau de bord de Jal Jeevan Mission. Il est également possible de détecter les fuites en surveillant la quantité d'eau depuis la source jusqu'au robinet. La disponibilité des données est essentielle pour planifier quoi que ce soit. En gardant cela à l'esprit, le Centre national d'informatique de l'eau (NWIC) a été lancé en 2018. Le système de gestion des informations sur l'eau (WIMS) est également géré à partir de ce centre, dans lequel les données des ressources en eau de l'ensemble du pays sont disponibles sur le portail. Pour s'assurer que les gens reçoivent une eau de bonne qualité, cinq femmes dans chaque village sont formées pour tester l'eau et les sources d'eau avec une technologie spéciale, en utilisant des kits de test sur le terrain (FTK). A ce jour, un million de femmes ont été formées. De même, plus de 2000 laboratoires ont été ouverts au public. Désormais, n'importe qui peut faire tester un échantillon en payant une somme symbolique. Le rapport d'analyse est téléchargé dans le système national d'information sur la gestion de la qualité de l'eau (WQMIS). Les agences gouvernementales prennent des mesures lorsque des améliorations sont nécessaires. Des équipements portables d'analyse de la qualité de l'eau sont également en cours de développement et seront bientôt disponibles sur le marché.



Vous avez dit que le changement de comportement et la mobilisation communautaire sont au cœur de tous vos programmes. Pouvez-vous l'expliquer ?



Nos programmes, tels que la mission Swachh Bharat et d'autres campagnes de sensibilisation du public utilisées de manière agressive ciblent la participation de la communauté au niveau de la base dans les zones urbaines et rurales. Nous avons dû sensibiliser la population rurale à l'importance de l'utilisation de toilettes et aux effets négatifs de la défécation en plein air. Sans campagnes de sensibilisation et sans la participation de la communauté, cela aurait été impossible, car ce n'était pas quelque chose de normal pour les personnes vivant dans l'Inde rurale. Un changement de comportement au sein d'une communauté ne s'obtient pas en un jour ou deux, nous avons donc dû nous battre pour provoquer ce changement. Maintenant qu'il y a des toilettes dans chaque maison rurale, les gens ne sortent plus en plein air pour se soulager.



Comment l'histoire de l'eau en Inde peut-elle être utile à d'autres pays dans une situation similaire, notamment les pays africains ?



La part de l'Inde dans la population mondiale est de 17,5 %, mais nous ne disposons que de 4 % de l'eau potable. Nous sommes les plus dépendants des eaux souterraines dans le monde. Sous la direction de l'honorable Premier ministre Narendra Modi, le pays a fait d'importants progrès en matière de sécurité de l'eau. Pour une gestion durable des ressources en eau souterraine avec la participation de la communauté, Atal Bhujal Yojana est mis en œuvre pour un coût de 60 milliards de roupies dans 81 districts en situation de stress hydrique et environ 10 000 panchayats dans le pays. En outre, aujourd'hui, environ 44,2 % des ménages ruraux (81,3 millions de ménages) reçoivent une eau régulière, suffisante et potable par le biais des robinets. Au cours des deux dernières années, 49 millions de nouveaux ménages ont été équipés de l'eau du robinet. Comme expliqué précédemment, les multiples campagnes lancées par l'Inde à des fins de gestion de l'eau peuvent être imitées par les pays africains aux prises avec des crises de l’eau.



Comment l'Inde fait-elle face aux défis du changement climatique ?



Aujourd'hui, le changement climatique pose de sérieux défis au monde entier. Une cellule sur le changement climatique fonctionne au sein de l'Institut national de la santé (NIH) pour mener systématiquement des études conjointement avec la Commission centrale de l'eau, le Conseil du Brahmaputra et d'autres institutions universitaires afin de résoudre les problèmes d'impact du changement climatique sur les ressources en eau. En outre, un centre d'excellence pour l'étude des glaciers est en cours de création au NIH pour étudier l'impact du changement climatique sur les glaciers de la région himalayenne.



Le changement climatique affecte aussi notre écologie. Les rivières polluées sont également devenues un problème sérieux pour l'écologie. En gardant cela à l'esprit, notre gouvernement a lancé le programme « Namami Gange », d'un coût de 200 milliards de roupies en 2014, afin de prévenir la pollution du fleuve Ganga et de le faire revivre.



La gestion des eaux souterraines est très importante aujourd'hui. Quel type de mesures avez-vous prises pour cette cause ?



Dans le but de reconstituer les ressources en eaux souterraines en voie d'épuisement dans le pays, le ministère de Jal Shakti a lancé Jal Shakti Abhiyan (JSA) en 2019 dans plus de 250 districts à stress hydrique du pays. Dans le cadre de ce programme, une campagne, « Jal Shakti Abhiyan - Catch the rain », est menée chaque année pendant toute la saison de la mousson, de mars à novembre, avec le slogan « Catch the rain, where it falls when it falls », à la fois dans les zones urbaines et rurales. Pour la gestion durable des ressources en eau souterraine avec la participation de la communauté, Atal Bhujal Yojana est mis en œuvre pour un coût de 60 milliards de roupies dans 81 districts en situation de stress hydrique et environ 10 000 panchayats dans le pays.



Le gouvernement d’Union a également préparé le plan directeur « 2020 pour la recharge artificielle des eaux souterraines » dans lequel 1400 milliards de structures de collecte des eaux de pluie seront construites pour un coût de 1,33 trillion de roupies, ce qui permettra de recharger 185 milliards de mètres cubes (BCM) d'eau de pluie de mousson.



Qu'est-ce que le projet de liaison fluviale et comment l'Inde va-t-elle bénéficier de ce projet ?



Dans le domaine de la gestion et de la conservation de l'eau, l'Inde est confrontée à un défi majeur : la distribution inégale de l'eau de pluie. Dans certaines parties du pays, il pleut moins et dans d'autres, il pleut beaucoup. Pour surmonter ce problème, sous la direction de l'honorable Premier ministre Shri Narendra Modi, l'initiative de relier les principales rivières du pays a été lancée. Le premier projet est le projet de liaison fluviale Ken-Betwa, qui vise à fournir de l'eau à la région du Bundelkhand, connue pour sa crise de l'eau. Ce projet prévoit de relier deux rivières, Ken et Betwa. Le cabinet de l'Union a approuvé cette liaison dont le coût est estimé à 450 milliards de roupies. Les DPR de 5 nouvelles liaisons sont également prêts à être mis en œuvre, tout en conservant les fonds dans le budget pour l'exercice 2022-2023. Une fois le projet Ken-Betwa achevé, 1 million d'hectares seront irrigués et 6,2 millions de personnes auront accès à l'eau potable.



La sécurité des barrages est un sujet de préoccupation pour le monde entier. Comment l'Inde gère-t-elle ses barrages ?



La responsabilité de la sécurité des barrages, y compris de leur exploitation et de leur maintenance, incombe principalement aux propriétaires des barrages, qui sont pour la plupart des gouvernements des États et des unités du secteur public central/étatique. Les détails des conditions de sécurité, de l'entretien, des réparations et des rénovations sont disponibles auprès des propriétaires de barrages concernés. Les propriétaires de barrages procèdent généralement à l'audit de sécurité (en termes d'inspections périodiques avant et après la mousson) de leurs barrages. Afin d'améliorer la sécurité et la performance opérationnelle de certains barrages existants dans le pays, le gouvernement indien a mis en œuvre le projet de réhabilitation et d'amélioration des barrages (DRIP) avec l'aide financière de la Banque mondiale entre avril 2012 et mars 2021. Dans le cadre de ce programme, environ 223 barrages existants situés dans 7 États ont fait l'objet d'un audit complet et ont été réhabilités pour un coût de 2567 crore de roupies.



Après l'achèvement de la phase I du programme DRIP, le gouvernement indien a maintenant lancé les phases II et III du programme DRIP. Ce programme prévoit la réhabilitation de 736 barrages situés dans dix-neuf (19) États avec un budget de 10 211 crore de roupies. Le programme a une durée de 10 ans. La phase II du DRIP est opérationnelle depuis le 12 octobre 2021. En outre, pour assurer la sécurité d'un grand nombre de barrages dans le pays, le gouvernement d'Union a récemment promulgué la loi sur la sécurité des barrages de 2021 pour la surveillance, l'inspection, l'exploitation et la maintenance des barrages spécifiés. Cette loi a été notifiée par le gouvernement indien le 14.12.2021 et est entrée en vigueur le 30 décembre 2021. La loi vise à prévenir les catastrophes liées à la rupture des barrages et à mettre en place un mécanisme institutionnel pour assurer la sécurité de leur fonctionnement.



Quelles mesures l'Inde a-t-elle prises pour assurer la sécurité de l'eau dans le secteur agricole en Inde ?



Notre gouvernement, sous la direction du Premier ministre Shri Narendra Modi, s'efforce également de garantir la disponibilité de l'eau en quantité suffisante pour le secteur agricole. Sur une superficie totale ensemencée d'environ 144 millions d'hectares dans le pays, environ 65 millions d'hectares (45%) sont actuellement couverts par l'irrigation. La dépendance excessive à l'égard des précipitations fait de l'agriculture dans les zones non irriguées une activité risquée et moins productive. En gardant cela à l'esprit, sous la direction et les conseils de l'honorable Premier ministre, en 2015, Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana a été lancé. Le travail d'achèvement de 99 grands projets en mode mission dans le cadre du Programme accéléré de prestations d’irrigation (AIBP) est entrepris à hauteur d'environ 780 milliards. Sur ce total, 46 projets ont été achevés.